Wisła. Awaria oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Jest decyzja władz. Nowe informacje

Wisła. Awaria kolektorów przesyłających ścieki do oczyszczalni "Czajka" w Warszawie. Premier chce budować alternatywny rurociąg. Odbyło się posiedzenie sztabu kryzysowego. Wojsko rozpoczyna rekonesans.

- Przedstawiliśmy władzom Warszawy propozycję pomocy polegającej na zbudowaniu alternatywnego rurociągu. Bardzo się cieszymy, że władze Warszawy podjęły decyzję o przyjęciu tej pomocy - mówił minister kancelarii premiera Michał Dworczyk. - Premier zdecydował, by projekt ten był podjęty niezwłocznie. Wszystkie prace zostaną zrealizowane z rezerwy ogólnej. Trzeba się skupić również na tym, by nie tworzyć zagrożenia dla mieszkańców oraz dla rzeki - powiedział.

- Powstaje zespół roboczy, którego szefem zostaje Krzysztof Woś, zastępca prezesa Wód Polskich - mówił Dworczyk. Dodał, że budowa samej przeprawy pontonowej to 6-8 godzin, ale najwięcej czasu zajmie zwiezienie elementów do budowy. O godzinie 11 wojsko ma rozpocząć rekonesans w miejscu budowy.

- Mamy swoją własną koncepcję, polegającą na tym, że będziemy te ścieki ozonować - mówił Trzaskowski. Mówił o koncepcji mostu pontonowego, ale przyznał, że nie wiadomo, czy ten most wytrzyma obciążenie i to jest jeszcze przedmiotem badań. Wyjaśnił, że obie rzeczy będą działy się równolegle.

- Straty środowiskowe będą ogromne. Badania, które robi Inspekcja Ochrony Środowiska, pokazują, że ilość azotanów jest 20 razy większa po spływie ścieków i wymieszaniu ścieków z wodą w stosunku do wody przed spływem - stwierdził. - To powoduje wiązanie tlenu, wobec tego tlenu w wodzie zaczyna brakować i z tego powodu zamiera życie - dodał.

Awaria w Warszawie. Ścieki płyną do Wisły

Warszawa. Awaria oczyszczalni ścieków "Czajka"

Każdej sekundy do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków z uszkodzonej instalacji warszawskiej oczyszczalni "Czajka”. We wtorek rano doszło do awarii jednego z kolektorów przesyłającego ścieki z części lewobrzeżnej Warszawy do oczyszczalni "Czajka". Wówczas uruchomiono kolektor zapasowy. Jednak w środę on także uległ awarii. Od tego momentu ścieki są wtłaczane prosto do Wisły.