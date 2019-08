Wisła. Niski stan wody, odwołano kursy promu

Wyjątkowo niski stan wody w Wiśle coraz bardziej daje się we znaki mieszkańcom Warszawy. Od piątku do odwołania zawieszono kursy promu "Pliszka" na trasie Most Poniatowski - Stadion Narodowy. Na stacji Warszawa-Bulwary poziom wody spadł do 37 cm.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Niski stan wody w Wiśle. Synoptycy przewidują, że obniży się jeszcze bardziej (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformował, że w najbliższym czasie stan wody w Wiśle się nie poprawi.

37 cm, które odnotowano na stacji Warszawa-Bulwary, to tegoroczny rekord. Synoptycy przewidują, że w kolejnych dniach poziom wody w tym miejscu jeszcze się obniży.

IMGW.pl Podziel się

W związku z wyschnięciem Wisły odwołano kursy promu "Pliszka" na trasie Most Poniatowski - Stadion Narodowy.

Natomiast kursujący z Warszawy do Serocka statek "Zefir" do odwołania będzie odpływał z przystani na Żeraniu, zamiast z Podzamcza.

Zobacz także: W drodze na festiwal Owsiaka. Kobieta zadeklarowała pomoc uczestnikom

Źródło: RMF FM, imgw.pl