Wisła zaczyna odsłaniać swoje dno. Poziom wody drastycznie spadł

Przypomnijmy, że na Wiśle rekordowo niski stan wody padł w 2015 roku. Wówczas poziom rzeki wynosił zaledwie 26 cm. W ubiegłym roku brakowało 7 cm do pobicia tego niechlubnego rekordu. Czy w tym roku Wisła osiągnie najniższy poziom wody? Jest to bardzo prawdopodobne. Aktualnie stan wody na Wiśle utrzymuje się w strefie stanów niskich z wyraźną tendencją spadkową, a najnowsze prognozy IMGW nie wyglądają najlepiej. W rozmowie z tvnwarszawa.pl Walijewski zdradził, że jest to jedna z najgorszych sytuacji w historii pomiarów hydrologicznych w Polsce. Aż 42 stacje, zajmujące się mierzeniem poziomu wód odnotowały stan poniżej normy. Ponadto tegoroczne letnie miesiące upłynął pod znakiem suszy.

Czy w Warszawie zabraknie wody?

- Pobór wody spod dna Wisły odbywa się przy pomocy piętnastu drenów (perforowanych rur) rozłożonych promieniście wokół obiektu, na głębokości ok. 7m. Woda po procesie infiltracji przez naturalne złoże piaskowo-żwirowe, którym jest dno rzeki, trafia do wnętrza studni, skąd za pomocą pomp tłoczona jest do kolejnych etapów uzdatniania. Od momentu ujęcia wody do pojawienia się jej w kranie u Odbiorcy, mija średnio kilkadziesiąt godzin- czytamy na stronie miejskiego przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji.