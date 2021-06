Wisłostrada. Zapadła się jezdnia, korek w kierunku Mokotowa

Przed dwoma tygodniami Wisłostrada została zablokowana przez Extinction Rebellion. Aktywiści klimatyczni zwracali uwagę na zanieczyszczenie powietrza oraz globalne ocieplenie. Jedna z demonstrantek przemawiała do kierowców przez megafon kierowców. - Wiemy, że blokowanie przejazdu to jest problem, ale uwierzcie, że katastrofa klimatyczna to będzie dużo większy problem - przekonywała.