Wjechał BMW w przystanek autobusowy. Dostanie 200 zł mandatu

Kierowca, który wjechał w ludzi na przystanku na trasie W-Z prawdopodobnie zostanie ukarany jedynie niskim mandatem. Wszystko zależy od obrażeń, które dostali poszkodowali, a te są niewielkie.

Do wypadku doszło w poniedziałek ok. godz. 15, na Al. Solidarności w pobliżu pl. Zamkowego. Kierowca BMW stracił panowanie nad pojazdem i wpadł w poślizg. Jego samochód zjechał z jedni i uderzył w przystanek, na którym stali ludzie. Pięć osób zostało poszkodowanych, w tym kobieta w ciąży. Przewieziono je do szpitala. Sprawca wypadku był trzeźwy.