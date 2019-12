Wkra. Wyłowiono zwłoki starszej kobiety. To zaginiona Ewa W.?

W Pomiechowie na Mazowszu odnaleziono zwłoki starszej kobiety. Przypadkowy przechodzień zauważył ciało unoszące się we Wkrze. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że może to być 71-letnia Ewa W., która zaginęła w okolicy.

Zwłoki znaleziono w trakcie poszukiwań 71-letniej Ewy W. z pobliskiego Pomiechówka. To okolice Nowego Dworu Mazowieckiego pod Warszawą, gdzie Wkra wpada do Narwi. To właśnie na końcowym odcinku mniejszej rzeki znaleziono ciało.