Władze Warszawy nie chcą imprez nad Wisłą. "To może być koniec"

Warszawskie klubokawiarnie mogą zniknąć znad Wisły. Jak informują, Urząd Miasta tworzy procedury, które wykluczają funkcjonowanie kultowych miejsc w dotychczasowym kształcie. "Trzymajcie za nas kciuki i udostępniajcie te informacje" - apelują do warszawiaków.

Z drugiej strony dzięki knajpom i klubokawiarniom bulwary warszawskie stały się miejscem wyjątkowym. Przyciągają tłumy warszawiaków, Polaków i turystów z całego świata. Tworzą wyjątkowy klimat i co roku goszczą coraz więcej osób.

"Niestety to może być koniec takiej Wisły, jaką pokochaliście!" - informuje teraz na Facebooku Cud nad Wisłą. "Koniec tańców pod gołym niebem, koniec imprez nad Wisłą, koniec teatru nad Wisłą, koncertów i wielu wydarzeń, które dla was organizowaliśmy. Mogą zniknąć klubokawiarnie, które was gościły: Cud nad Wisłą, Pomost 511, Miami Wars, Grunt i Woda, Hocki Klocki" - czytamy.