Władze Warszawy podsumowują działania zmierzające do otwarcia przedszkoli

Warszawski ratusz podsumował wyniki ankiet wysłanych do rodziców dzieci uczęszczających do przedszkoli. Potrzebę powrotu swoich pociech do placówek, mimo trwającej epidemii koronawirusa, wyraziło 27% rodziców.

