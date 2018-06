Włodzimierz Czarzasty o koalicji PO. "Nie ma zdolności"

Przed wyborami samorządowymi SLD zwiera szyki i tworzy wspólne listy z coraz to kolejnymi ugrupowaniami. Zdaniem przewodniczącego partii Włodzimierza Czarzastego, to właśnie lewica tworzy prawdziwą koalicję, w przeciwieństwie do Platformy Obywatelskiej.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Włodzimierz Czarzasty próbuje jednoczyć lewicę przed maratonem wyborczym (PAP)

- Pokazaliśmy dzisiaj zdolność koalicyjną. Następnych 10 podmiotów podpisze z nami porozumienie za tydzień. To będzie łącznie 30 podmiotów - mówił Włodzimierz Czarzasty na antenie Polsat News. W południe Sojusz Lewicy Demokratycznej stanął na czele koalicji 19 lewicowych ugrupowań na wybory samorządowe i europarlamentarne. Czarzasty zapowiadał, że po ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych lewica powoła Koalicyjny Komitet Wyborczy "SLD-Lewica Razem".

Lider SLD jeszcze do niedawna uznawał "zwierzchnictwo" Platformy Obywatelskiej nad pozostałymi partiami konkurującymi z PiS. Teraz radykalnie zmienia taktykę. - Platforma nie ma zdolności koalicyjnej. PO, która mówi, że jednoczy cała opozycję, współpracuje tylko i wyłącznie z Nowoczesną. Nikt z Platformą nie chce współpracować - mówił.

Czarzasty czeka na wspólną listę z ugrupowaniami Barbary Nowackiej i Adriana Zandberga, ale zauważa też, że o własną drogę, bez sojuszu z PO, wybierają też inne ugrupowania. - PSL idzie swoją drogą, a więc nie z Platformą, inne partie idą swoją drogą, np. Zieloni. Nie zgadzam się z logiką "kto nie z nami, ten z PiS-em" - mówił szef SLD. Polityk zapowiedział, że w czwartek koalicja ogłosi swojego kandydata w wyścigu o fotel prezydenta Warszawy. Chęci ubiegania się o ten urząd nie wyraziła Katarzyna Piekarska, maleją też szanse Jana Śpiewaka. Na giełdzie nazwisk jest też Paulina Piechna-Więckiewicz.

Zobacz też: Cimoszewicz w programie "Tłit": Jaki to skończony dureń

Włodzimierz Czarzasty wyraził również nadzieję, że z list lewicy w wyborach do europarlamentu wystartują byli premierzy SLD: Leszek Miller, Marek Belka czy Włodzimierz Cimoszewicz.