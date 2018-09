Wodociągi miejskie wyłączą wodę. Sprawdź gdzie i kiedy!

Wodociągi Warszawskie informują, że we wtorek odbędą się prace na magistrali wodociągowej w ul. Przyczółkowej. W związku z tym we wtorek od godziny 23 do 5 rano może wystąpić spadek ciśnienia lub całkowity brak wody w rejonie Powsina.

Prace zaplanowane w celu poprawy zaopatrzenia w wodę dzielnicy Wilanów. Przeprowadzone prace inwestycyjne na magistrali wodociągowej będą o średnicy 300 mm w ul. Przyczółkowej. - Ze względu na zakres zaplanowanych robót, niezbędne będzie wyłącznie wodociągu z eksploatacji - czytamu na stronie Wodociągów Warszawskich.

Apelują o zabezpieczenie niezbędnych zapasów wody na czas planowanych prac.

