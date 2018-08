Wojciechowicz: Pierwszy z nich obiecuje rzeczy, które już są od dawna, a drugi takie, na które Warszawy nie stać

Jacek Wojciechowicz podczas konferencji skrytykował pomysły Patryka Jakiego i Rafała Trzaskowskiego. - Ginekolog dostępny przez 24 godziny na dobę. Faktycznie dość pożądana rzecz, tyle że dostępna w Warszawie od jakichś 30 lat - tłumaczył Wojciechowicz.

Jacek Wojciechowicz skrytykował również Patryka Jakiego. Tłumaczył, że kandydat PiS na prezydenta Warszawy zaproponował tysiąc złotych zapomogi dla osób, które wezmą zwierzę ze schroniska. - To skrajnie głupi pomysł. Ciekawe, ilu będzie chętnych, by wziąć psa i pieniądze, by następnie wrzucić zwierzaka do rzeki i udawać, że uciekł - mówił prezes Instytutu Rozwoju Warszawy.