Wojciechowicz pozazdrościł Jakiemu? Rozdaje mandarynki

Zostały dwa tygodnie do wyborów samorządowych. Kandydaci robią, co mogą , by zostać zauważonym. Jacek Wojciechowicz w piątek rano przy stacji metro Centrum oprócz ulotek rozdawał mandarynki.



Jacek Wojciechowicz (East News, Fot: Krzysztof Kaniewski)

- Mandarynka kojarzy się ze zdrowym trybem życia, witaminami, ale przede wszystkim reprezentuje ”barwy klubowe” Akcji Warszawa czyli kolor pomarańczowy - tłumaczy Wojciechowicz.

Grzegorz Gruchalski szef sztabu Akcji Warszawa dodaje, że wybrali manadarynki, bo można je bez problemu obrać i zjeść nawet w drodze do pracy.

