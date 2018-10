Wojewoda wyciął drzewa w centrum miasta bez zgody. Teraz musi zapłacić karę

Pomimo objęcia ochroną konserwatorską dziedzińca urzędu wojewódzkiego przy pl. Bankowym w Warszawie, wojewoda mazowiecki sam zdecydował o usunięciu z tego terenu rosnących tam drzew. Teraz Zdzisław Sipiera z PiS za samowolną wycinkę będzie musiał słono zapłacić.

Ze względu na brak wydania formalnej zgody na wycinkę drzew i krzewów sprzed dziedzińca urzędu, została nałożona kara w wysokości 18 tys. 350 zł - podaje "Gazeta Wyborcza" powołując się na rzeczniczkę marszałka Mazowsza Martę Milewską. To pokłosie zarządzonej przez wojewodę mazowieckiego Zdzisława Sipierę modernizacji terenu przed swoją siedzibą, która rozpoczęła się jesienią ubiegłego roku.

Poszło o zwykłe niedopatrzenie i... pośpiech. Dziedziniec przy budynku, gdzie znajduje się także urząd wojewódzki, jest wpisany do rejestru zabytków. O ile remont był uzgodniony ze stołecznym konserwatorem, to usunięcie rosnących tam drzew już nie. Wystarczyło złożyć odrębny wniosek o pozwolenie na ich wycinkę. Tego jednak wojewoda nie zrobił, a co za tym idzie, dokonał tego niezgodnie z obowiązującymi przepisami.