Wola. Parkingi tylko dla mieszkańców. Od marca wjazd z identyfikatorem

Rusza pilotażowy system parkowania na wolskich podwórkach. Od 1 marca na tereny przylegające do budynków mieszkalnych będą mogli wjechaćposiadacze specjalnych identyfikatorów. Na razie nowa organizacji ruchu zacznie obowiązywać jedynie na czterech podwórkach. Potem dołączą kolejne.

Coraz trudniej znaleźć wolne miejsce parkującym na Woli. Kierowcy stawiający swoje auta na Mirowie i Muranowie muszą płacić, a to stwarza pole do nadużyć. Chcący uniknąć opłaty właściciele pojazdów radzą sobie, wykorzystując jako miejsca postojowe wewnętrzne podwórka. Coraz częściej można spotkać się z widokiem samochodów z innych dzielnic parkujących bezpłatnie za bramą. Z tym "zwyczajem" co sprytniejszych kierowców postanowił walczyć wolski ratusz.