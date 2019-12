Wola. Tragiczny pożar. Zginęła kobieta

Ogień w mieszkaniu na Woli. Na miejscu spłonęła kanapa. Zginęła ok. 40-letnia kobieta. Sprawą zajmuje się policja.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 7 rano. Na miejsce wysłano 17 strażaków. W mieszkaniu przy ul. Żytniej spaliła się kanapa. Zginęła jedna osoba - ok. 40-letnia kobieta.