Wola walczy o autobusy

Rada Dzielnicy Wola nie zgadza się na zmiany w komunikacji miejskiej. Te mają zostać wprowadzone po otwarciu trzech stacji metra na Woli. Zmiany zakładają skrócenie lub likwidację już istniejących połączeń autobusowych.

Warszawa. Zmiany kłopotliwe dla seniorów.

Za przykład urzędnicy podają skrócenie linii 105, która ma jeździć tylko do Ronda Daszyńskiego. By dotrzeć na Powiśle, mieszkańcy Woli musieliby przesiąść się do metra, przejechać kilka stacji metrem i znów przesiąść się do autobusu. Ponadto trasy autobusów w obecnym kształcie prowadzą do urzędów, szpitali, szkół i centrów handlowych (Wola Park i Marki).