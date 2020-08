Wola. Wystartowały "Wakacje w siodle" dla dzieci i młodzieży

Od 3 do 28 sierpnia, w dni powszednie na terenie klubu jeździeckiego Legia Kozielska czeka na uczestników wiele atrakcji – poinformował Urząd Dzielnicy Wola.

Nieodpłatne zajęcia są kontynuacją akcji zainicjowanej podczas ferii zimowych. Duże zainteresowanie i pozytywne opinie uczestników oraz rodziców skłoniły władze dzielnicy do zorganizowania "Wakacji w siodle".

- "Wakacje w siodle" to oferta skierowana do dzieci i młodzieży z Woli. Tegoroczne wakacje z uwagi na pandemię są wyjątkowe i wiele rodzin ogranicza swoje plany wyjazdowe. Mam nadzieję, że wizyta na hipodromie przy ulicy Kozielskiej dostarczy uczestnikom zajęć wielu atrakcji, a może dla niektórych będzie początkiem przygody z jeździectwem. Sukces zimowych "Ferii w siodle" pozwala wierzyć, że będzie to udana inicjatywa – powiedział Krzysztof Strzałkowski, burmistrz Woli.