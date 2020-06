Wolność - nowy nadwiślański koncept

Wolność to nadwiślański koncept łączący w sobie jedzenie, doskonałe koktajle oraz wydarzenia kulturalne. Jest odpowiedzią na potrzebę poczucia swobody, po długotrwałym lockdownie, daje możliwość spędzenia czasu w gronie najbliższych na świeżym powietrzu, nad brzegiem Wisły i towarzystwie dobrego jedzenia. W ramach cyklicznych aktywności, nie zabraknie kina letniego, muzyki na żywo czy wydarzeń sportowych. Miłośnicy ekologicznej żywności oraz czworonogów czy wydarzeń kulturalnych również odnajdą coś dla siebie.

Koncept to miejsce w którym każdy powinien znaleźć coś dla siebie i przede wszystkim czuć się komfortowo. Miejsce jest zróżnicowane nie tylko pod kątem oferty gastronomicznej, ale również aktywności. Przekrój trzech najpopularniejszych kuchni uwzględniających propozycje mięsne i wegetariańskie. Wśród klasycznych pozycji znajdą się tajski pad thai, pizze prosto z pieca opalanego drewnem oraz burgery i hot dogi. Każdy food truck przygotuje również tematyczne menu ściśle związane z tematyką danego weekendu. Nad brzegiem Wisły nie zabraknie również słodkich akcentów za które odpowiedzialne są rzemieślnicze lody Melody.

Wolność będzie otwarta przez sześć dni w tygodniu, od wtorku do piątku w godzinach 17.00 aż do ostatniego Gościa. W sobotę i niedzielę, koncept startuje już od 13.00, również do ostatniego gościa.