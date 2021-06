Wołomin. Kolekcjoner pokryw do studzienek z S8. Sprzedawał je na złom

Wołomin. Zbieracz złomu ma głowę pełną pomysłów. Był już fałszywym księdzem

Jak ustali funkcjonariusze, skradzione mienie dostarczał do punktu skupu złomu, gdzie sprzedawał je za różne kwoty, przy czym dokonywał oszustwa polegającego na poświadczeniu nieprawdy, co do legalności posiadania sprzedawanego towaru. 29-latek już usłyszał 14 zarzutów kradzieży pokryw studzienek, gdzie starty sięgnęły kwoty, co najmniej 7 tys. złotych i 14 zarzutów oszustwa. Może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności.