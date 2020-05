Wołomin. Rozbierali na części skradzionego lexusa, wpadli w trakcie demontażu

Wołomin. Właścicielka odzyskała samochód, o kradzieży dowiedziała się od policji

O zdarzeniu poinformowała w czwartek 14 maja Edyta Adamus z Wydziału Komunikacji Społecznej KSP. Policjanci stołecznego wydziału do walki z przestępczością samochodową odzyskali lexusa skradzionego kilka dni temu na terenie powiatu otwockiego. W momencie demontażu samochodu funkcjonariusze zatrzymali trzech mężczyzn wieku od 24 do 39 lat.

- Po przedstawieniu im zarzutów paserstwa pojazdu, wszyscy zostali objęci policyjnym dozorem. Co ciekawe, właścicielka dowiedziała się o kradzieży swojego samochodu już po jego odzyskaniu przez policjantów - przekazuje Edyta Adamus.

Dzięki operacyjnym ustaleniom, policjantom udało się dotrzeć do miejscowości położonej w powiecie wołomińskim. To właśnie tam na jednej z posesji miała znajdować się dziupla samochodowa, do której trafił skradziony na terenie powiatu otwockiego lexus. Policjanci dokładnie przeszukali teren. W stodole zastali trzech mężczyzn, którzy demontowali skradziony pojazd. Na widok policjantów podjęli próbę ucieczki. Wcześniej rzucili na ziemię części, które udało im się zdemontować.