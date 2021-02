Wołomin. Tragedia na basenie. 25-latek nie żyje

Do zdarzenia doszło w czwartek, kiedy 25-latek udał się na miejski basen w Wołominie, by potrenować nurkowanie bezdechowe. Mężczyzna zanurkował do dna basenu i stracił przytomność. Całej sytuacji przyglądał się ratownik, który dostrzegł, że dzieje się coś niepożądanego i ruszył mężczyźnie na pomoc.