Wóz strażacki nie mógł przejechać przez źle zaparkowane auta. "Przez niego straciliśmy mieszkanie"

W poniedziałek na Bielanach spłonęło poddasze w kilkupiętrowym bloku. Poszkodowana napisała w sieci, że przez zaparkowane samochody pod blokiem stracili z sąsiadami mieszkania.

Pani Anna w rozmowie z Metrowarszawa.pl mówi, że przy bloku nie ma parkingu, więc wiele osób bezmyślnie zostawia samochody przy budynku. - To miejsce jest wąskim gardłem na osiedlu. Każdy, kto ma choćby kartę rowerową wie, że to droga pożarowa. Nawet gdy stanie tam jeden samochód, ruch jest utrudniony i odbywa się wahadłowo - opowiada Metrowarsza.pl mieszkanka bloku. Dodaje, że zgodnie ze statutem każdy mieszkaniec budynku musi zapoznać się z planem dróg osiedlowych. - Ta osoba albo tego nie zrobiła, albo to zignorowała. To jest jakiś koszmar - tłumaczy pani Anna.