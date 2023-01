Wsiądź do roztańczonego autobusu, czyli "Witamy w Chippendales" w styczniu za darmo na ulicach Warszawy!

Ramowy rozkład jazdy double-deckera "Witamy w Chippendales"

Na pewno chcesz wiedzieć, gdzie i kiedy możesz wsiąść do wyjątkowego piętrowego autobusu "Witamy w Chippendales". Otóż kursuje on aż do 31 stycznia, z wyłączeniem 18 i 25 stycznia, w godzinach od 16.00 do 23.00 na trasie Plac Wilsona - Plac Zawiszy oraz Rondo Daszyńskiego - Plac Wilsona. Jeżeli zatem wybierasz się na imprezę w mieście w tej okolicy, to możesz na nią dotrzeć tym wyjątkowym autobusem. W końcu nie codziennie jest okazja do podróży double-deckerem. Udana zabawa może zacząć się jeszcze w czasie podróży i dalej będzie kontynuowana w jednym z warszawskich klubów.