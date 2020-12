Współwłaściciel samochodu – jak go dopisać i z czym to się wiąże?

Współwłaściciel auta – jak go dopisać?

Pojazd może stać się własnością większej liczby posiadaczy nie tylko ze względu na sprzedaż praw do jego części, ale również w ramach darowizny. Jeśli współwłaścicieli jest dwóch, to wcale nie muszą mieć oni po 50 proc. udziałów. Może być tak, że jedna osoba ma np. 80 proc., a druga 20 proc.

Pierwszym sposobem na ustanowienie współwłaściciela jest jego ujęcie w umowie sprzedaży pojazdu. Wówczas w jej treści powinni być wymienieni wszyscy nabywcy. Innym rozwiązaniem jest skorzystanie z umowy darowizny. Ma ona zastosowanie np. kiedy rodzic przekazuje prawa do pojazdu swoim dzieciom. Wtedy należy sporządzić akt darowizny i zgłosić go w urzędzie skarbowym. Konieczne może być zapłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych, ale w przypadku przekazania auta najbliższym – żonie, mężowi, córce, synowi, wnuczce, prawnuczce, wnukowi, prawnukowi, siostrze, bratu, matce, ojcu, macosze, ojczymowi, babci, dziadkowi, prababci, pradziadkowi – obowiązuje zwolnienie od tej opłaty.

Zgłoszenie współwłasności w wydziale komunikacji

Kiedy już współwłasność zostanie ustanowiona, to należy udać się do wydziału komunikacji, pod który się podlega. Należy mieć ze sobą:

Należy pamiętać, że auto musi być ubezpieczone w ramach komunikacyjnego OC i mieć ważne badanie techniczne. Przy zgłaszaniu współwłasności w wydziale komunikacji muszą się pojawić wszyscy, którzy mają prawa do pojazdu. Ewentualnie mogą oni upoważnić daną osobę i wtedy formalności dopełni pełnomocnik. Jeśli będzie to osoba z najbliższej rodziny, to wówczas nie będzie się to wiązać z żadnymi dodatkowymi kosztami. Natomiast, jeśli będzie to ktoś inny, to wtedy obowiązuje opłata w wysokości 17 zł.