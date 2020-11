Wszystkich Świętych 2020. Przecinali łańcuchy i kłódki, żeby otworzyć cmentarze

W okresie Wszystkich Świętych okolice cmentarzy patrolują funkcjonariusze policji. Kontrolują m.in. czy nie dochodzi do prób wejścia na teren zamkniętych nekropolii.

- Nie mieliśmy wiele interwencji, ale na przykład w powiecie piaseczyńskim doszło do dość nietypowego zdarzania – przekazał TVN Warszawa Piotr Świstak ze stołecznej policji.

Mężczyźni ci zostali zatrzymani przez mieszany patrol strażników miejskich i policji przy cmentarzu w Konstancie-Jeziornej przy ul. Chylickiej. Znaleziono przy nich kłódki, łańcuchy oraz nożyce do ich przecinania, czyli tak zwane nożyce gilotynowe.

Wszystkich Świętych 2020. W teorii grozi im kara ośmiu lat więzienia

Zatrzymani mają 31, 32 i 37 lat. Przewieziono ich do Komendy Powiatowej Policji w Piasecznie. - Prawdopodobnie mogą oni usłyszeć zarzut związany z artykułem 165 Kodeksu karnego i zniszczenia mienia. Grozi im za to od sześciu miesięcy do ośmiu lat więzienia - dodał Świstak.