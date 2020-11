Wszystkich Świętych 2020. Wanda Traczyk-Stawska apeluje, aby zapalić świeczkę

- Ponieważ dzisiaj nie mogę tam wejść (na Cmentarz Powstańców Warszawy), nikt tam nie może wejść, bo zabroniono, to przyjdźcie tu zapalić świeczkę i położyć kwiatek przy tych słupach, gdzie jest nazwisko waszych bliskich. To jest apel do tych, którzy pamiętają o swoich bliskich - powiedziała Wanda Traczyk-Stawska w trakcie uroczystości przy pomniku Matki w Parku Powstańców Warszawy.