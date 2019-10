Wszystkich Świętych. Apel o podróżowanie komunikacją miejską. Sprawdź, jak zmieni się organizacja ruchu

1 listopada w Warszawie to czas wzmożonej pracy Zarządu Transportu Miejskiego. Przewoźnik zadba o to, żeby mieszkańcy Warszawy szybko i wygodnie dojechali do stołecznych nekropolii. ZTM uruchomi 30 dodatkowych linii cmentarnych.

Warszawa. Zmiany w organizacji komunikacji miejskiej z powodu Wszystkich Świętych

Akcja "Znicz" to największe, coroczne przedsięwzięcie Zarządu Transportu Miejskiego. Na ulice Warszawy wyjedzie w tym roku 1500 autobusów i 300 tramwajów. Do pracy ruszą też instruktorzy nadzoru ruchu i informatorzy, którzy zadbają, by pasażerowie bezpiecznie dotarli na warszawskie cmentarze.

Jako pierwszą uruchomiono linię cmentarną jest C40, z Młocin do bramy zachodniej Cmentarza Północnego. Autobusy na tej trasie jeżdżą codziennie od soboty, 19 października do końca akcji "Znicz".

Od soboty przed dniem Wszystkich Świętych, 26 października, wzmocniono komunikację specjalną. Ruszyła linia tramwajowa C1, która kursuje między Cmentarzami Bródnowskim i Cmentarza Wolskim. Na trasy wyjechały także autobusy linii C09. Linie cmentarne to jednak nie wszystko.

W okresie Wszystkich Świętych cała warszawska komunikacja pracuje w taki sposób, żeby poprawić dojazd do nekropolii. Czasem może zmienić się lokalizacja przystanków oraz to, że stają się przystankami stałymi, a nie tylko "na żądanie".

Od soboty, 26 października zmiany objęły linie: 3, 27, 28, 103, 110, 112, 115, 126, 129, 132, 139, 142, 145, 147, 156, 161, 164, 169, 173, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 210, 211, 213, 240, 250, 251, 269, 303, 305, 317, 345, 401, 402, 409, 414, 500, 511, 514, 517, 527, 702, 703, 706, 707, 709, 710, 711, 714, 715, 724, 727, 728, 731, 737, 738, 739, 741, 742, 750.

To początek. Najwięcej pracy będzie 1 i 2 listopada, kiedy tradycyjnie na groby ruszają tysiące warszawiaków i gości spoza stolicy. Tylko na Cmentarzu Północnym może pojawić się ok. 200 tys. osób.

Na samych liniach cmentarnych, których w czasie Wszystkich Świętych oraz Zaduszek ZTM uruchomi 30 (z czego trzy tramwajowe), będzie kursowało 552 i 397 autobusów (odpowiednio 1 i 2 listopada) oraz po 32 składy tramwajowe dziennie.

Autobusy podstawią się na przystanki nawet co 45 sekund – z taką częstotliwością będzie odjeżdżała linia C09, łącząca Metro Młociny z bramą główną Cmentarza Północnego. Znaczną część ruchu ma przejąć metro, które 1 listopada będzie kursować co 2 minuty i 50 sekund na linii M1 i co 3 minuty na linii M2.

Autobusy i tramwaje linii cmentarnych pojawią się na ulicach w dniu 1 listopada między godziną 7 rano a 19 wieczorem, a 2 listopada między 9 a 17. Wyjątkiem są linie C11, C12 i C90, które dowożą pasażerów w okolice Cmentarza Powązkowskiego. Te autobusy będą jeździły dwie godziny dłużej. Wiele osób wybiera się tam na spacer po zachodzie słońca, kiedy już odwiedzą groby rodzinne w innych rejonach Warszawy.

1 i 2 listopada na cmentarze będzie można dojechać w następujący sposób:

Cmentarz Bródnowski

ul. św. Wincentego: C11, C13, C20, C25, C27, C69, (160, 169, 500 – do skrzyżowania ulicy Handlowej i Kołowej);

ul. św. J. Odrowąża: C1, C4, C6, C76, 1, 3, 4, 25;

ul. Chodecka: C56, 112, 114, 126, 145, 156, 169, 240, 500.

Cmentarz Północny

Brama Główna (ul. K. Wóycickiego): C09, C13, C14, C42, C50, C56, C70, C84, C88, 181;

Brama Południowa (ul. Wólczyńska): C40, C50, 250, 409;

Brama Zachodnia (ul. Estrady): C40, C50, 110, 250, 409 .

Powązki

Cmentarz Wojskowy (dawny Komunalny): C11, C12, C14, C22, C51, C63, C80, C90, 180 (C70, 409 – do skrzyżowania ulicy Powązkowskiej i Z. Krasińskiego);

Cmentarz Powązkowski (Stare Powązki): C11, C22, C51, C63, C70, C80, C90, 180, 409;

oraz C1, 1, 22, 27 – do ul. Okopowej

Cmentarz Żydowski:

C1, 1, 22, 27

Cmentarz Ewangelicko-Augsburski i Ewangelicko-Reformowany:

20, 23, 24

Cmentarz Prawosławny:

C1, C6, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 155, 167, 197

Cmentarz Wawrzyszewski:

C13, C14, C42, C88, 10, 33, 110, 116 (C70, C84, 114, 121, 203, 210, 250, 409, 712– do skrzyżowania ulic Wólczyńskiej i J. Conrada)

Cmentarz Wolski:

C1, C6, C12, C84, 10, 13, 26, 27, 28, 105, 194, 197, 255, 713, 716, 743

Palmiry:

C81

Cmentarz Południowy (Antoninów):

C37, C47, 727 (w oznaczonych kursach), 737. Uwaga, w autobusach linii 727 i 737 obowiązują opłaty jak w I strefie biletowej.

Cmentarz Czerniakowski:

108, 131, 164, 172, 180, 185, 187, 189

Cmentarz przy ul. Wałbrzyskiej:

C17, 189, 193

Cmentarz Wilanowski:

C17, 116, 130, 131, 139, 163, 164, 180, 200, 251, 264, 519

Cmentarz w Powsinie:

139, 200, 251, 264, 710, 724, 742

Cmentarz w Pyrach:

C37, 209, 709, 715, 727, 737, 739

Cmentarz przy ul. Ryżowej:

129, 178, 187, 191, 517

Cmentarz przy ul. Fasolowej:

187, 189, 517

Cmentarz w Gołąbkach:

177, 194

Cmentarz na Tarchominie:

C07, 126, 133, 211

Cmentarz w Rembertowie:

115, 183, 514

Cmentarz w Marysinie Wawerskim:

115, 173

Cmentarz w Zerzniu:

142

Cmentarz w Radości:

161, 213

Cmentarz w Aleksandrowie:

115, 142

W niedzielę 3 listopada na ulicach będzie już mniej autobusów linii specjalnych. Tego dnia tramwaje, autobusy oraz metro będą kursowały zgodnie z sobotnim rozkładem jazdy (z wyjątkiem linii lokalnych L, które będą jeździły według świątecznego rozkładu).

Zostaną natomiast autobusy i tramwaje specjalne: C1, C6, C09, C11, C40, C81, C90 (do przystanku Centrum).

W tych dniach (1-3 listopada) będą też zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów linii: 1, 3, 4, 7, 10, 13, 25, 26, 27, 102, 103, 105, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 120, 122, 126, 129, 132, 139, 141, 142, 143, 145, 147, 156, 157, 160, 161, 164, 169, 173, 176, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 188, 189, 191, 193, 194, 200, 203, 204, 209, 210, 211, 212, 213, 240, 250, 251, 256, 269, 409, 500, 511, 514, 517, 520, 523, 527, 702, 703, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 714, 715, 724, 727, 728, 731, 735, 737, 738, 739, 741, 742, 750, Z21, N12, N41, i N62.

Zmiany na drogach

1 i 2 listopada, w rejonach warszawskich cmentarzy, zostaną wprowadzone duże zmiany w organizacji ruchu. M.in. niektóre ulice zostaną wyłączone z ruchu samochodów indywidualnych, a poruszać się nimi będą mogły wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki i pojazdy oznaczone "H" (dla prowadzących działalność handlową), "T" (dla osób z niepełnosprawnościami, pracowników instytucji mieszczących się przy danej ulicy i mieszkańców) i "M" (służby miejskie i państwowe oraz placówki dyplomatyczne) wydawanych przez Zarząd Dróg Miejskich.

Dla wygody pasażerów Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe punkty sprzedaży biletów. W dniach 1–3 listopada zaprasza również do wybranych Punktów Obsługi Pasażerów.

Więcej informacji na stronie WTP.

