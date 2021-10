Wszystkich Świętych. Handlarze brutalnie szczerzy. "Podrożało, bo musiało"

- Do nas, branży cmentarnej, przecież nikt po kwiaty na bukiet ślubny nie przyjdzie. Pewnie to nawet pecha mogłoby przyciągnąć. My zmarłym służymy, więc jak się odkuć nie było. Bo przez cały rok pogrzebów dużo, a żałobników mało. I niektórzy apelują nawet, by kwiatów nie kupować, tylko wpłacić na jakiś cel - mówi sprzedawczyni w średnim wieku. - A jeszcze wiele osób, nawet księża w kościołach, nawołuje do ekologii i do skromniejszego przystrajania grobu. Ale Polak zawsze będzie dbał o mogiłę bliskich, żeby nie wyglądała, jakby wszyscy zapomnieli.