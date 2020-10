Wszystkich Świętych. Rafał Trzaskowski apeluje do premiera

"Zbliża się 1 listopda - czas, gdy wszyscy chcemy odwiedzić groby bliskich. W dobie koronawirusa to duże ryzyko dla zdrowia nas wszystkich. W Warszawie uruchamianmy akcję transportową z dużymi obawami. Z kolei rząd nie zapowiada żadnych nadzwyczajnych procedur" - napisał na Facebooku Rafał Trzaskowski. I dołącza list-apel skierowany do premiera Mateusza Morawieckiego.

"W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Premiera, mając także na uwadze minimalizację ryzyka zakażeń wśród osób odwiedzających warszawskie i okołomiejskie nekropolie, o przekazanie informacji i rekomendacji, jakie wesprą m. st. Warszawa w dążeniu do zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników tego Święta, korzystających z transportu publicznego" - napisał Trzaskowski w liście opublikowanym w mediach społecznościowych.

Prezydent Warszawy poinformował także, że organizowana przez miasto komunikacja publiczna zakłada kursowanie w Warszawie i okolicach 30 specjalnych linii komunikacyjnych przeznaczonych wyłącznie do obsługi ruchu związanego z cmentarzami (przy utrzymaniu funkcjonowania regularnej komunikacji autobusowej obsługującej miasto).

"W tym czasie kursuje 27 linii autobusowych specjalnych i 3 tramwajowe. W trakcji autobusowej 31 października i 1 listopada zakłada się skierowanie do obsługi tych specjalnych linii ok. 560 pojazdów, co razem z utrzymaniem regularnych linii autobusowych obsługujących miasto oznacza wykorzystanie 100 proc. dostępnego parku taborowego autobusów będących w dyspozycji miasta" - wskazał samorządowiec.