Wszystkich Świętych. Zobacz jak dojechać na cmentarz, gdzie zaparkować, objazdy

1 listopada - Wszystkich Świętych, 2 listopada - Dzień Zaduszny. Miasto na te dni przygotowało specjalną komunikacje miejską i dodatkowe parkingi. - Jak co roku zadbamy o to by warszawiacy sprawnie dostali się na wszystkie stołeczne nekropolie - zapewniła wiceprezydent, Renata Kaznowska.



Wszystkich Świętych 2018 (um.warszawa.pl, Fot: um.warszawa.pl)

We Wszystkich Świętych na ulicach Warszawy pojawi się tyle samo autobusów i tramwajów co w godzinach szczytu, w normalny dzień powszedni. Wyjedzie 29 specjalnych linii cmentarnych, które będą odjeżdżać co 3 minuty, a najpopularniejsza C09 będzie odjeżdżać nawet co 45 sekund.

CMENTARZ BRÓDNOWSKI

Parkingi: Matki Teresy z Kalkuty (pomiędzy ulicami Rembielińską i M.K. Ogińskiego), P. Wysockiego (na odcinku od ul. Bartniczej do W.K. Syrokomli), S. Boliwara i Żuromińskiej.

CMENTARZ POWĄZKOWSKI I WOJSKOWY

Parkingi: gen. S. Maczka, tzw. starej Powązkowskiej, Powązkowskiej (pomiędzy pl. C. Niemena a ul. Z. Krasińskiego), Okopowej (jezdnia w kierunku Żoliborza od ul. M. Anielewicza do ul. Dzikiej), Elbląskiej, Tatarskiej i J. Ostroroga.

CMENTARZ PÓŁNOCNY I WAWRZYSZEWSKI

Parking: Samochody będzie można zostawić na istniejących parkingach przy bramie cmentarza, a dla zainteresowanych dojazdem do bramy południowej i zachodniej dojazd będzie się odbywał ulicami Radiową i Estrady. Natomiast w rejon Cmentarza Wawrzyszewskiego ruch indywidualny kierowany będzie ulicami J. Conrada i Sokratesa do parkingów przy ulicach J. Conrada i Kwitnącej.

CMENTARZE W REMBERTOWIE I MARYSINIE

CMENTARZE WE WŁOCHACH i URSUSIE

1 listopada zamknięta dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączona z parkowania będzie ul. Ryżowa na odcinku od ul. Kleszczowej do al. 4 Czerwca 1989 r. (dopuszczony dojazd do posesji dla mieszkańców ul. Ryżowej). Na ul. Orłów Piastowskich od ul. Czerwona Droga do Królów Polskich będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się.

CMENTARZ NA TARCHOMINIE

1 listopada zamknięte dla ruchu samochodów indywidualnych i wyłączone z parkowania będą ulice: J. Mehoffera na odcinku od ul. H. Ordonówny do Myśliborskiej (dopuszczony dojazd do posesji),

Majolikowa na odcinku od ul. Pomorskiej do J. Mehoffera.

Ponadto wyłączone z parkowania będą ulice: J. Mehoffera od ul. Ceglanej do H. Ordonówny,

Milenijna od ul. Ćmielowskiej do Pomorskiej,

Pomorska.

CMENTARZ WOLSKI

1 listopada wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na ulicach: Studziennej (w stronę ul. Wolskiej),

J. Sowińskiego pomiędzy ulicami K. Karlińskiego i Jana Kazimierza (w kierunku ul. Jana Kazimierza) i na odcinku od ul. Pustola do Jana Olbrachta (w stronę ul. Jana Olbrachta),

Pustola od ul. J. Sowińskiego do Redutowej (w kierunku ul. Redutowej).

Wyłączone z parkowania będą ulice: Wolska od ul. Redutowej do ul. Studziennej,

J. Sowińskiego od ul. K. Karlińskiego do Jana Kazimierza i od ul. Pustola do cmentarza,

Studzienna.

Ponadto, obowiązywał będzie zakaz skrętu w lewo z ul. Wolskiej w ul. Fort Wola.

CMENTARZ CZERNIAKOWSKI

1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na jezdni ul. Powsińskiej w kierunku centrum od ul. św. Bonifacego do B. Limanowskiego.

CMENTARZ NA SŁUŻEWIE

1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Wałbrzyskiej od ul. J.S. Bacha do Dominikańskiej.

CMENTARZ W ZERZNIU

1 listopada zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania na ul. Trakt Lubelski od ul. Cylichowskiej do Borków.

Jak doejchać:

