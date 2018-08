Wujek Samo Zło wystartuje w wyborach samorządowych. Poprze go Jan Śpiewak

Maciej Gnatowski, znany jako Wujek Samo Zło ogłosił w piątek, że wystartuje w wyborach do rady dzielnicy Wola. Jan Śpiewak poprze jego kandydaturę. - Chcemy, żeby takie osoby reprezentowały interesy mieszkańców - przekonywał kandydat na prezydenta Warszawy.

Raper podczas konferencji tłumaczył, że urodził się na Woli, mieszka na Woli i widzi, jakie ta dzielnica ma problemy. - Wielką plagą są dopalacze, w tym urzędzie chyba nie zdają sobie sprawy jak daleko sprawy zaszły. Ważna sprawa to starsi mieszkańcy, muszą pokonywać siedem pięter schodów bez windy . Na Woli nie ma żłobków, potrzebujemy ich - stwierdził

- Bardzo się cieszę, że takie postacie jak Wujek Samo Zło dołączają do naszego komitetu. Wybory samorządowe, to nie tylko wyścigi o prezydenturę, to jest też rada dzielnicy i w radzie dzielnicy potrzebujemy ludzi, którzy kochają Warszawę, znają swoje okolice, dzielnice i pracują na rzecz lokalnych społeczności - tłumaczył podczas konferencji Śpiewak.