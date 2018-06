Wyborczy alians w Warszawie. Śpiewak z Nowacką i Razem

Porozumienie Partii Razem, Inicjatywy Polska Barbary Nowackiej i stowarzyszenia Wolnego Miasto Warszawa ws. wspólnego startu w wyborach samorządowych. Jan Śpiewak będzie kandydatem na prezydenta stolicy.

O wyborczym aliansie poinformowała nieoficjalnie PAP, zaznaczając, że jeszcze w tym tygodniu zostanie on ogłoszony publicznie. Zaprezentowane zostanie porozumienie programowe, a niewykluczone, że dołączą do niego też kolejne grupy, bo zaproszenie do współpracy trafiły też do innych ruchów miejskich. To m.in. dziewięć organizacji z koalicji skupionej wokół stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.