Wybory 2019. Leszek Miller: nie są ważniejsze niż te w 1989 roku

Wybory parlamentarne 2019. Leszek Miller przyznaje, że wygra je PiS. Zauważa jednak, że do konstytucyjnej większości partia Kaczyńskiego będzie potrzebowała koalicjanta. - Kto nim będzie? To fascynujące pytanie - stwierdził europoseł i były premier.



Były premier zwrócił też uwagę, że nie zanosi się na to, by PiS miał konstytucyjną większość. Będzie więc szukał koalicjanta. A kto nim będzie to, według Millera, "fascynujące pytanie". - Jeśli PiS będzie potrzebował koalicjanta, to sobie znajdzie lub będzie wyłuskiwał posłów z innych partii - powiedział Miller.