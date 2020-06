Wybory 2020. Frekwencja wyborcza w Warszawie. Warszawiacy zmobilizowani

W Warszawie wyborcy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych. Frekwencja wyborcza na godzinę 17.00 wyniosła 54,76 procent. Wszystko wskazuje na to, że końcowy wynik frekwencji w wyborach 2020 w Warszawie będzie podobny do wyniku w zeszłorocznych wyborach parlamentarnych.

Wybory 2020. W Warszawie wyborcy tłumnie ruszyli do lokali wyborczych, będzie rekord frekwencji wyborczej? (Archiwum prywatne)