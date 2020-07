Wybory 2020. II tura. Ostatni dzień na dopisanie się do spisu wyborców

Wtorek, 7 lipca to ostatni dzień na dopisanie się do spisu lub rejestru wyborców. Podpowiadamy jak to zrobić.

12 lipca odbędzie się druga tura wyborów prezydenckich w Polsce. Nie wszyscy jednak w tym czasie będziemy w miejscu zamieszkania. Dzisiaj, 7 lipca jest ostatnią szansą na dopisanie się do spisu wyborców – w innych niż nasz – okręgach.

Wybory 2020. Różnica między spisem a rejestrem

"Do spisu wyborców można się dopisać w miejscu, w którym 12 lipca będzie się przebywać. Dopisanie się do spisu wyborców dotyczy jedynie głosowania w najbliższą niedzielę, w II turze wyborów na Prezydenta RP. Dopisanie do spisu wyborców przed I turą wyborów prezydenckich będzie ważne także w najbliższą niedzielę" – podaje stołeczny ratusz.

Przypominamy, że wpis do rejestru wyborców ma charakter stały i uprawnia nas do udziału w każdych kolejnych wyborach i referendach przeprowadzanych w tym konkretnym miejscu. Można być zapisanym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Dopisać możemy się w urzędzie do godz. 18.00 lub poprzez portal ePUAP do godziny. 23.59.

Wybory 2020. Zaświadczenia o prawie do głosowania

Jeśli wybieramy się na urlop lub nie jesteśmy jeszcze pewni, gdzie spędzimy najbliższą niedzielę, mamy prawo odbioru zaświadczenia do głosowania poza miejscem zamieszkania. Do piątku, 10 lipca możemy otrzymać takie zaświadczenie.

Zaświadczenie o prawie do głosowania uprawiania nas do oddania głosu w każdym miejscu w Polsce oraz za granicą, ale jedynie w tych krajach, w których MSZ nie zarządził wyłącznego głosowania korespondencyjnego.

Po zaświadczenie należy zgłosić się do swojego urzędu dzielnicy. Ze względu na duże zainteresowania mieszkańców Warszawy wyborami, przez cały ten tydzień, delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich są czynne o dwie godziny dłużej, czyli do godz. 18.00. Sprawy związane z wyborami prezydenckimi załatwimy bez konieczności wcześniejszego umówienia się.

Warszawa. Ratusz informuje o zmianie lokalizacji OKW we Włochach

"Ze względu na remont Szkoły Podstawowej nr 88 przy ul. Radarowej 4b, komisje wyborcze które były w niej ulokowane w trakcie I tury wyborów, na II turę musiały zostać przeniesione:

· OKW nr 671 – do przedszkola nr 313 przy ul. Sulmierzyckiej 1

· OKW nr 672 – do przedszkola nr 314 przy ul. 1 Sierpnia 36a" – czytamy.

Jak podaje ratusz, dotychczas do spisu wyborców dopisało się 107 tysięcy osób. Przed I turą wyborów prezydenckich zrobiło to 91 300 osób, zaś po 28 czerwca kolejne 15 400 osób. Natomiast do rejestru wyborców przed I turą wyborów dopisało się ponad 4 tysiące Polaków osób, a przez ostatnie 10 dni dodatkowe 1 070 osób.