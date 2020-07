Wybory 2020. II tura. Stołeczny ratusz wydłuża pracę urzędu

W związku z nadchodzącą drugą turą wyborów prezydenckich zmianie uległy godziny pracy urzędu. Zdradzamy szczegóły w artykule.

Już w nadchodzącą niedzielę, 12 lipca odbędzie się druga tura wyborów na prezydenta kraju. Niektórzy z nas w tym czasie będą poza miejscem zamieszkania, a dopełnienie ostatnich formalności – np. odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania, które umożliwia oddanie głosu w dowolnym miejscy w Polsce, zostawili na ten tydzień. Dlatego warszawski ratusz do piątku 10 lipca wydłużył prace urzędu w każdej dzielnicy.

Warszawa. Urząd w każdej dzielnicy do 18.00

"Codziennie wydajemy ok. 5000 zaświadczeń o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania, a 4000 osób każdego dnia dopisuje się do spisu wyborców w Warszawie. Od 6 do 10 lipca delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich będą czynne o dwie godziny dłużej, tj. do godz. 18.00. Wszystko po to, by umożliwić mieszkańcom wzięcie udziału w II turze wyborów na Prezydenta RP - nawet jeśli w tym czasie wyjeżdżają na wakacje" – informuje Urząd Miasta.

Aby załatwić sprawy związane z wyborami prezydenckimi nie trzeba umawiać wcześniej wizyty. Ze względu na sytuację epidemiologiczną obowiązek taki spoczywa na osobach, które do urzędu udają się w zupełnie innym celu.

Przypominamy, że do 7 lipca jest możliwość dopisania się do spisu wyborców w miejscu danego okręgu, gdzie będziemy przebywać w najbliższą niedzielę. Jest to jednorazowe dopisanie się do listy na czas drugiej tury wyborów prezydenckich. Także do 7 lipca mamy możliwość dopisania się do rejestru wyborców. W tym konkretnym przypadku zapis taki jest stały i uprawnia do udziału w każdych kolejnych wyborach i referendach w tym miejscu.

Natomiast do 10 lipca możemy otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania poza miejscem zamieszkania. Jest to spore ułatwienie dla osób, które 12 lipca będą na wakacjach czy wyjazdach służbowych poza Warszawą. Należy jednak pamiętać, że zaświadczenie takie wydawane jest jednorazowo. Zgubienie bądź zniszczenie dokumentu będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w nadchodzących wyborach.

Warszawski ratusz informuje, że Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich znajdują się w Urzędach Dzielnic za wyjątkiem Dzielnicy Śródmieście. W tym przypadku mieszkańcy sprawy związane z wyborami powinni załatwić w Wydziale Ewidencji Ludności i Rejestracji Pojazdów przy ulicy Kruczkowskiego 2.