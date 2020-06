Wybory 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Już w najbliższą niedzielę, 28 czerwca wybierzemy prezydenta Polski. Lokale wyborcze będą otwarte, jak co roku , w godzinach 7:00-21:00. Jednak tym razem nie wszyscy ci, którzy zechcą skorzystać z prawa do głosowania, udadzą się do urn. Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną jest możliwe głosowanie korespondencyjne .

Wybory prezydenckie 2020. Jak głosować korespondencyjnie?

Osoby chętne do skorzystania z możliwości głosowania korespondencyjnego powinny były zgłosić taki wniosek do wtorku, 16 czerwca. Natomiast maksymalnie do piątku, 26 czerwca należało wrzucić kopertę zwrotną do nadawczej skrzynki pocztowej, należącej do Poczty Polskiej. Ważne, aby koperta ta znalazła się w skrzynce, zlokalizowanej na terenie gminy, gdzie jesteśmy ujęci w spisie wyborców. Kopertę tę można było również dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem innej osoby – do odpowiedniego urzędu gminy.