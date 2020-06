Wybory 2020. Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

Wybory prezydenckie odbędą się w niedzielę, 12 lipca. Dla wielu z nas jest to jednak okres wakacji i wypoczynku poza domem. Co zrobić, aby móc skorzystać ze swoich praw wyborczych podczas wyjazdu?

Warszawa. Zaświadczenie o prawie do głosowania – co musimy wiedzieć?

Do piątku 10 lipca jest możliwości odebrania zaświadczenia o prawie do głosowania poza miejscem stałego zameldowania. Zaświadczenie takie możemy uzyskać telefaksem lub drogą elektroniczną – poprzez złożenie odpowiedniego wniosku na platformie ePUAP. Niezbędne do złożenia wniosku online jest podanie imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz numeru pesel, jak również adresu zamieszkania.