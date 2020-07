Wybory 2020. Morawiecki krytykuję Trzaskowskiego za współprace z zagranicznymi firmami

Do współpracy Warszawy z zagranicznymi firmami odniósł się podczas samotnej debaty wyborczej w TVP Andrzej Duda . Prezydent mówił, że problemem jest możliwość współpracy z zagranicznym dostawcami, jaką daje prawo unijne. Zdaniem Dudy należy takie firmy odpowiednio nadzorować.

"To jest problem związany ze swobodą także świadczenia usług w ramach Unii Europejskiej. Jesteśmy dzisiaj członkiem Unii Europejskiej i przedsiębiorcy unijni z innych krajów mają prawo świadczyć usługi także i u nas. Stają do przetargów i te przetargi wygrywają. Rzecz polega tylko na tym, że kiedy już je wygrywają, to ich działalność powinna być dobrze nadzorowana" - powiedział prezydent