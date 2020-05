Wybory 2020. Patryk Jaki o szansach PiS w Warszawie. To się nie spodoba Kaczyńskiemu

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski kandyduje na urząd prezydenta RP. Jeśli wygra, to ktoś będzie musiał go zastąpić w stolicy. Zapytaliśmy Patryka Jakiego, niedawnego rywala Trzaskowskiego w wyborach samorządowych, czy ponownie stanie do walki o fotel prezydenta Warszawy. I jakie szanse na wygraną w Warszawie daje PiS.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Czy Patryk Jaki będzie znów kandydował na prezydenta Warszawy? (Getty Images)