Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: czekają nas wydatki dziesiątek, jeśli nie setek, milionów złotych

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: wybory prezydenckie 2020 dużym obciążeniem dla samorządów

Podczas czwartkowej wideokonferencji Unii Metropolii Polskich z udziałem Jacka Jaśkowiaka, prezydenta Poznania, Tadeusza Truskolaskiego, prezydenta Białegostoku i Aleksandry Dulkiewicz, prezydentki Gdańska, Rafał Trzaskowski odniósł się do przygotowań do przeprowadzenia wyborów na prezydenta Polski. Zaznaczył, że ustawa w tej sprawie wciąż jest w parlamencie i trwają nad nią prace w Senacie RP. Wyraził nadzieję, że Elżbieta Witek skonsultuje termin wyborów z samorządami, by umożliwić im odpowiednie przygotowanie komisji wyborczych do sprawnej i bezpiecznej pracy.