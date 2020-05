Wybory 2020. Rafał Trzaskowski uspokaja zmartwionych zwolenników

- W związku z moim startem w wyborach prezydenckich powtarza się pytanie: a co z Warszawą? Uspokajam - jeśli wygram wybory prezydenckie, nasza Warszawa nadal będzie bezpieczna! - napisał w środę na Twitterze Rafał Trzaskowski. Pod tweetem zamieścił krótką animację, odpowiadającą na często zadawane pytania.

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski: "chcę pozostawić Warszawę bezpieczną"

Pytaniem, które pojawia się bardzo często w kontekście kandydatury Rafała Trzaskowskiego na prezydenta RP w wyborach prezydenckich 2020 roku, jest pytanie o to, co się stanie jeśli obecny gospodarz stolicy odbierze Andrzejowi Dudzie fotel prezydenta. Animacja zamieszczona przez Trzaskowskiego na Twitterze tłumaczy krok po kroku proces, który będzie miał miejsce w takim wypadku.

Pierwszy krokiem będzie nominowanie przez premiera Mateusza Morawieckiego komisarza miasta, który będzie sprawował ten urząd wyłącznie do czasu wyboru nowego prezydenta Warszawy. W animacji zaznaczono, że w takim przypadku miasto w dalszym ciągu działa w oparciu o uchwały rady miasta. W skład rady wchodzi 60 radnych, z których aż 40 to przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, z ramienia której startuje Rafał Trzaskowski. Nominat premiera ma obowiązek wykonywać przyjęte przez radę uchwały. W szczególnych przypadkach, ma jednak prawo do wydania zarządzenia, ale i ono może stracić moc jeśli rada zdecyduje o jego odrzuceniu.