Wybory 2020. Rafał Trzaskowski złożył wadliwe oświadczenie majątkowe? Ratusz ustala szczegóły

Wybory 2020. Rafał Trzaskowski złożył oświadczenie majątkowe

- Uczciwości i przejrzystość w działaniu polityków są podstawą zaufania do państwa polskiego. Jeżeli wszyscy oczekujemy, że państwo polskie, jego instytucje będą obdarzane przez obywateli szacunkiem, musimy to zaufanie budować. Składam dzisiaj swoje oświadczenie majątkowe wraz z żoną, gdzie pokazuję cały swój majątek - mówił w ubiegłym tygodniu Rafał Trzaskowski .

- Prezydent Trzaskowski powinien zostać wezwany do złożenia prawidłowego formularza oświadczenia majątkowego. Będzie miał na to 14 dni od daty doręczenia wezwania. Jeśli tego nie uczyni, to zgodnie z przepisami ustawy, powinien stracić urząd Prezydenta Warszawy – czytamy na portalu.