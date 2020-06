Wybory 2020. Sprawdź, jak głosować poza miejscem zamieszkania

Prawo do głosowania poza miejscem zamieszkania przysługuje każdemu wyborcy. Musi on jednak przed wyborami prezydenckimi 2020 dopełnić potrzebnych formalności.

Głosować poza miejscem zamieszkania mogą m.in. osoby, które dopisały się do spisu wyborców w gminie, w której będą przebywać w czasie wyborów. Mogą głosować także osoby, które otrzymały zaświadczenie o prawie do głosowania.

Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?

28 czerwca lokale wyborcze będą czynne od godziny 7:00 do 21:00. Aby otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania, trzeba złożyć wniosek w gminie, w której znajdujesz się w spisie wyborców. Można to zrobić najpóźniej na dwa dni przed wyborami. Czas na złożenie wniosku upływa więc w piątek, 26 czerwca.