Wybory 2020. Stołeczny ratusz o bezpieczeństwie głosujących

Warszawa. Ozonowanie lokali wyborczych

W piątek, 26 czerwca, o godz. 22.00 rozpocznie się dezynfekcja wejść do wszystkich stołecznych lokali wyborczych oraz ich najbliższe okolice. Prace zakończą się około 4.00 nad ranem w niedzielę. Ratusz planuje zdezynfekować łącznie 499 lokali wyborczych, w których będzie zorganizowanych 738 komisji wyborczych. Do dezynfekcji zostanie użyta woda wysoko ozonowana (OWWO). Główny Inspektor Sanitarny zapewnia, że jest ona bezpieczna dla ludzi, a jednocześnie niszczy bakterie i wirusy.

Wybory 2020. Wytyczne Ministra Zdrowia

"Na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 15 czerwca 2020 roku w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym obowiązują następujące zasady:

• 1 wyborca może przebywać na każde 4m2 pomieszczenia

• członkowie OKW zachowają 1,5 m2 dystansu między sobą

• członkowie będą obsługiwać wyborców w przyłbicach i rękawiczkach nitrylowych

• dostępny będzie płyn do dezynfekcji rąk (zachęcamy do korzystania przed wejściem i po wyjściu z lokalu wyborczego)

• korzystanie ze stołów niepokrytych suknem, ani żadnym innym wchłanialnym materiałem

• lokale będą wietrzone przez minimum 10 minut co godzinę

• powierzchnie najczęściej używane będą dezynfekowane co najmniej 6 razy w czasie otwarcia lokali wyborczych (zachęcamy członków OKW, by czynić to jak najczęściej)" – podaje Urząd Miasta.