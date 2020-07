Wybory 2020. Trwa nabór na członków Obwodowych Komisji Wyborczych

Warszawa. Zgłoszenia przyjmowane są do 11 lipca

"Nabór na członków Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW) trwa aż do 11 lipca, czyli zakończy się na dzień przed II turą wyborów prezydenckich. Jest to spowodowane trwającym stanem epidemii i koniecznością przeprowadzenia wyborów w bezpieczny sposób. Przy wcześniejszych wyborach nabory trwały do momentu powołania OKW" – poinformował Urząd Miasta.