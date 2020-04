Wybory 2020. Warszawa. Nie ma chętnych do pracy w komisjach wyborczych

Wybory 2020. W Warszawie nie zebrano minimalnej liczby chętnych do pracy w komisjach wyborczych. Do obsadzenia komisji w składzie minimalnym potrzeba 3 835 osób. Do tej pory zgłosiło się 2 951 osób.

Wybory 2020. Brakuje chętnych do pracy w komisjach wyborczych (Getty Images)