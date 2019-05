Wybory do Europarlamentu 2019 Warszawa. Jak zagłosować poza miejscem zamieszkania?

Wybory do Europarlamentu 2019 odbędą się już w najbliższą niedzielę. Na kilka dni przed głosowaniem wiele osób zastanawia się co zrobić, żeby zagłosować w miejscu zamieszkania. Czas na dopisanie się do list wyborczych powoli dobiega końca.

Wybory do Europarlamentu 2019. Co zrobić, żeby zagłosować poza miejscem zamieszkania? (East News, Fot: Wojciech Strozyk/REPORTER)

Wybory do Europarlamentu 2019 Warszawa – dopisanie do spisu wyborców

Już w najbliższą niedzielę Polacy udadzą się na wybory do Europarlamentu. Jeżeli wiesz, że tego dnia będziesz przebywać poza miejscem, gdzie jesteś wpisany na listę wyborców, możesz postarać się o wpisanie na listę wyborców w innym miejscu. Żeby tego dokonać, udaj się do Urzędu Gminy odpowiedniego dla okręgu wyborczego, w którym chcesz oddać głos 26 maja i złóż odpowiedni wniosek.

Wpisanie się na listę wyborców jest możliwe tylko do wtorku 21 maja.

Wybory do Europarlamentu 2019 Warszawa – zaświadczenie o prawie do głosowania

Innym sposobem na wzięcie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego poza miejscem zameldowania jest uzyskanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Dzięki temu dokumentowi można zagłosować w dowolnym miejscu w Polsce, a także za granicą i na statku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania wystawia Urząd Gminy, w którym jesteśmy na stałe wpisani na listę wyborców. Urzędnicy powinni wystawić zaświadczenie od ręki. Jeżeli zgubimy lub zniszczymy zaświadczenie, nie otrzymamy duplikatu.

Zaświadczenie o prawie wyborczym można uzyskać do 24 maja.

Wybory do Europarlamentu 2019 Warszawa – głosowanie za granicą