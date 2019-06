Wybory Kundelka 2019 w Warszawie, czyli psie piękności na Polu Mokotowskim

Polana w parku pełna psich piękności? Tylko w Warszawie! W najbliższą niedzielę na Polu Mokotowskim odbędą się Wybory Kundelka 2019.

A jeśli nie macie z kim przyjść, to tym bardziej przychodźcie. Będą na Was czekać najpiękniejsze kundelki z Palucha. One również zasługują na pokazanie swoich wdzięków. Wśród paluchowych kandydatów do tytułu Kundelka Roku będą, m.in.: rozdający uśmiechy Spike, który w Schronisku przebywa już 3 lata, Fistaszek i młodziutki Piegusek.