Wybory na prezydenta Warszawy. Jacek Wojciechowicz wkracza do gry

We wtorek o 11:00 swój start w wyborach na prezydenta Warszawy ogłosi Jacek Wojciechowicz. Były wiceprezydent stolicy - który w lutym odszedł z Platformy - taką decyzję sugerował w ubiegłym tygodniu - donosi serwis 300polityka.

"To będzie podkreślenie wyjścia z walki kandydatów duopolu PO- PiS , interesom i swoistej wojenki dwóch największych partii kosztem mieszkańców stolicy" - mówi odpowiadający za kampanię Wojciechowicza rozmówca portalu. Jak zapewnia, to niezależny, doświadczony samorządowiec, który chce udowodnić, że o Warszawę "walczy się każdego dnia, angażując w sprawy zwykłych ludzi, a nie dostając instrukcje z central na Nowogrodzkiej czy Wiejskiej".

Urodzony w Raciborzu Wojciechowicz odszedł z PO pod koniec lutego , co ogłosił w mocnym oświadczeniu. "Była to dla mnie trudna decyzja, jednak Platforma Grzegorza Schetyny nie jest moją partią (...) wartością nadrzędną zawsze było dla mnie dobro obywateli, nie zaś partyjne układanki, czy rozrachunki" - zapewniał wtedy.

Wcześniej, we wrześniu 2016 roku został odwołany przez Hannę Gronkiewicz-Waltz ze stanowiska wiceprezydenta stolicy. - Postanowiono mnie nie tylko odwołać i pozbawić możliwości politycznego działania, ale jeszcze przyczepić do mnie aferę reprywatyzacyjną, żeby na wszelki wypadek nie przyszło mi do głowy kandydowanie na prezydenta - mówił w rozmowie z Wirtualną Polską.